Trump inaugura il Board of Peace per Gaza e valuta l' attacco all' Iran | nella regione navi e aerei

«Dobbiamo fare un accordo significativo o accadranno brutte cose». Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, facendo riferimento ai negoziati indiretti con l’Iran. Donald Trump presiede la prima riunione del Board of Peace, l’organismo annunciato per la prima volta nel settembre 2025 nell’ambito della seconda fase del piano in 20 punti per la pace a Gaza e presentato per la firma dei Paesi partecipanti a Davos. Ecco cosa prevede lo statuto: * LO STATUTO: E’ composto da un preambolo e 13 capitoli per un totale di 7 pagine. Creato inizialmente per attuare il piano di pace nella Striscia, sancito dalla risoluzione 2803 del consiglio di sicurezza dell’Onu, il Board of Peace ha allargato le sue competenze ad altre crisi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Iran, media: “Usa in posizione per eventuale attacco”. Oggi Board of Peace per Gaza. LIVESecondo i media iraniani, gli Stati Uniti si stanno preparando per un possibile attacco, innescando nuove preoccupazioni nella regione.

Trump apre il Board of Peace: ‘A Gaza quadro complesso, Iran? Deciderò in 10 giorni’Donald Trump ha convocato il primo incontro del Board of Peace, citando come motivo principale la volontà di trovare soluzioni in Medio Oriente.

