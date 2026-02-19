Donald Trump ha convocato il primo incontro del Board of Peace, citando come motivo principale la volontà di trovare soluzioni in Medio Oriente. Durante la riunione, ha parlato delle difficoltà a Gaza e ha menzionato il ruolo dell’Iran, annunciando di prendere una decisione entro dieci giorni. La discussione si è concentrata sulla stabilità regionale e sulle tensioni tra le parti coinvolte. Trump ha sottolineato che le scelte future dipenderanno dalle prossime settimane e ha chiesto ai partecipanti di presentare proposte concrete. La riunione si è conclusa senza decisioni definitive.

Alla prima riunione del Board of Peace, Trump apre dichiarando l'obiettivo principale: la pace. I temi trattati però sono molti e si intrecciano tra loro Quella di oggi, in un modo o nell’altro, è una data destinata a lasciare un segno. A Washington si è riunito per la prima volta il Board of Peace, l’organismo internazionale voluto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump con l’obiettivo dichiarato di garantire stabilità nelle aree attraversate dai conflitti, a partire dalla Striscia di Gaza. Un debutto solenne nei contenuti, molto meno nei toni: il presidente americano si è presentato rilassato, alternando rivendicazioni politiche a battute che hanno strappato più di un sorriso ai circa venti leader presenti in sala. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump apre il Board of Peace: ‘A Gaza quadro complesso, Iran? Deciderò in 10 giorni’

Trump: «Il Board of Peace vigilerà che l'Onu funzioni, a Gaza soldati da 5 Paesi». Sull'Iran: accordo in 10 giorni o accadranno cose brutteIl presidente Donald Trump ha annunciato che il Board of Peace monitorerà il funzionamento delle Nazioni Unite e ha spiegato che a Gaza ci saranno soldati provenienti da cinque paesi diversi.

20mila soldati per Gaza, Trump spinge la ricostruzione al Board di Pace. L’ultimatum all’Iran: «Accordo entro 10 giorni o attacchiamo» – I videoTrump ha annunciato che gli Stati Uniti schiereranno 20.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.