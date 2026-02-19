Trump apre il Board of Peace | ‘A Gaza quadro complesso Iran? Deciderò in 10 giorni’
Donald Trump ha convocato il primo incontro del Board of Peace, citando come motivo principale la volontà di trovare soluzioni in Medio Oriente. Durante la riunione, ha parlato delle difficoltà a Gaza e ha menzionato il ruolo dell’Iran, annunciando di prendere una decisione entro dieci giorni. La discussione si è concentrata sulla stabilità regionale e sulle tensioni tra le parti coinvolte. Trump ha sottolineato che le scelte future dipenderanno dalle prossime settimane e ha chiesto ai partecipanti di presentare proposte concrete. La riunione si è conclusa senza decisioni definitive.
Alla prima riunione del Board of Peace, Trump apre dichiarando l'obiettivo principale: la pace. I temi trattati però sono molti e si intrecciano tra loro Quella di oggi, in un modo o nell’altro, è una data destinata a lasciare un segno. A Washington si è riunito per la prima volta il Board of Peace, l’organismo internazionale voluto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump con l’obiettivo dichiarato di garantire stabilità nelle aree attraversate dai conflitti, a partire dalla Striscia di Gaza. Un debutto solenne nei contenuti, molto meno nei toni: il presidente americano si è presentato rilassato, alternando rivendicazioni politiche a battute che hanno strappato più di un sorriso ai circa venti leader presenti in sala. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Trump: «Il Board of Peace vigilerà che l'Onu funzioni, a Gaza soldati da 5 Paesi». Sull'Iran: accordo in 10 giorni o accadranno cose brutteIl presidente Donald Trump ha annunciato che il Board of Peace monitorerà il funzionamento delle Nazioni Unite e ha spiegato che a Gaza ci saranno soldati provenienti da cinque paesi diversi.
