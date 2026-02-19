Iran media | Usa in posizione per eventuale attacco Oggi Board of Peace per Gaza LIVE

Secondo i media iraniani, gli Stati Uniti si stanno preparando per un possibile attacco, innescando nuove preoccupazioni nella regione. Washington mantiene alta la presenza militare nel Golfo Persico, inviando navi da guerra e aeronautica vicino alle coste iraniane. Oggi si tiene un Consiglio di pace per discutere della situazione a Gaza, mentre l’amministrazione americana si dice pronta a rispondere a eventuali escalation. La tensione tra le due potenze resta palpabile, con un’ulteriore intensificazione delle manovre militari.

Allarme Pentagono: Usa pronti all’attacco contro l’Iran, mentre si riunisce il Board su Gaza. Washington, 19 febbraio 2026 – La tensione tra Stati Uniti e Iran ha raggiunto un punto critico, con l’esercito americano che si prepara per un possibile intervento militare. La decisione, emersa da fonti del Pentagono e della Casa Bianca, arriva in un momento delicato, coincidente con la prima riunione del Board americano dedicato alla situazione di Gaza, alla quale partecipa il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. L’escalation riflette una crescente frustrazione all’interno dell’amministrazione statunitense, con il Presidente Donald Trump sempre più incline a considerare un’azione diretta.🔗 Leggi su Ameve.eu

