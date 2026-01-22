Il presidente Usa Donald Trump inaugura a Davos il suo Board of Peace | Collaboreremo con l’Onu

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inaugurato a Davos il suo nuovo “Board of Peace”, un organismo creato durante il World Economic Forum. Trump ha sottolineato che il board opererà in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, puntando a promuovere la pace e la stabilità internazionale. L’iniziativa rappresenta un passo importante nel dialogo tra Stati Uniti e organizzazioni globali, con l’obiettivo di favorire la cooperazione internazionale su temi di sicurezza e pace.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inaugurato oggi a Davos, in Svizzera, il suo “Board of Peace”, assicurando che questo nuovo organismo, il cui statuto fondativo è stato firmato proprio al World Economico Forum, opererà “in coordinamento” con le Nazioni Unite. La firma a Davos “Abbiamo la pace in Medio Oriente”, ha dichiarato oggi Donald Trump durante la cerimonia per la firma dello statuto, a cui hanno partecipato i rappresentanti di meno di 20 Paesi del mondo, tra cui Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Argentina, Paraguay e Ungheria. “Siamo davvero onorati della vostra presenza qui oggi”, ha detto il presidente degli Stati Uniti, riferendosi ai presenti come a “leader molto popolari nella maggior parte dei casi, in altri non così tanto”. 🔗 Leggi su Tpi.it

Trump ha firmato a Davos l’atto costitutivo del suo Board of PeaceA Davos, Donald Trump ha firmato l’atto costitutivo del suo Board of Peace, un organismo dedicato alla promozione della pace nella Striscia di Gaza e in altre aree.

