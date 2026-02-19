Trump apre Board | Niente è più potente

Il presidente Donald Trump ha inaugurato il Board of Peace a Washington, dichiarando che nulla è più potente e prestigioso. Durante la riunione, ha sottolineato l’importanza di rafforzare il ruolo degli Stati Uniti nel mantenimento della pace mondiale. Trump ha anche evidenziato come questa iniziativa possa influenzare le relazioni internazionali e rafforzare la posizione americana sui tavoli diplomatici. La riunione si svolge in un momento di particolare attenzione alle questioni di sicurezza globale. La discussione continua con l’obiettivo di definire nuove strategie di pace.

16.07 "Credo che non ci sia mai stato niente di più potente e prestigioso". Così il presidente Usa Trump ha aperto la prima riunione del Board of Peace a Washington. "Quello che stiamo facendo è molto semplice: la pace. Parola facile da dire, difficile da produrre". "Lavoriamo insieme per garantire un futuro migliore alla popolazione di Gaza, del Medio Oriente e del mondo intero". "Non c'è nulla di più importante della pace e non c'è nulla di meno costoso della pace. Sapete,quando si va in guerra,costa cento volte di più".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Meloni apre al Board of Peace: la richiesta a TrumpDurante il vertice Italia-Germania, Giorgia Meloni ha annunciato di aver chiesto a Donald Trump di riaprire la configurazione del Board of Peace.

Board of Peace, Trump: «Putin ha accettato il mio invito». Meloni: «La presenza della Russia? Niente di strano o di nuovo»Durante un’intervista a CNBC, Donald Trump ha affermato che Vladimir Putin ha accettato il suo invito a partecipare al Board of Peace per Gaza.

Trump: operazione in Venezuela è un avvertimento per chiunque minacci gli Usa

