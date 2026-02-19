Trump e l' Iran | Accordo o succederanno cose brutte Il discorso al Board of peace | A Gaza situazione complessa qui per la pace
Donald Trump ha avvertito che senza un accordo con l'Iran, potrebbero verificarsi eventi brutti. Durante un discorso al Board of Peace, ha criticato le tensioni a Gaza, definendole una situazione complicata. Trump ha anche commentato che Hamas potrebbe smantellare le armi, ma ha insistito sulla necessità di verificare questa ipotesi. La Casa Bianca si impegna a mantenere la pressione diplomatica per evitare escalation nel Medio Oriente. La sua presenza pubblica ha attirato molti osservatori e giornalisti presenti alla riunione.
I Paesi che hanno offerto soldati per la forza di stabilizzazione internazionale (Isf) a Gaza sono Indonesia, Marocco, Kazakhstan, Kosovo e Albania: lo ha annunciato al Board of peace il generale Usa Jasper Jeffers, comandante della stessa forza. Il suo vice sarà affidato all'Indonesia. Sono iniziate le assunzioni per una nuova forza di polizia a Gaza, destinata a sostituire Hamas nella sicurezza della Striscia, ha annunciato il nuovo Alto rappresentante per Gaza nominato dagli Stati Uniti. «Solo nelle prime ore, abbiamo 2.000 persone che hanno presentato domanda per entrare a far parte di una nuova forza di polizia palestinese di transizione», ha annunciato Nickolay Mladenov durante la riunione inaugurale del Board of Peace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
L’ultimatum di Trump all’Iran: «Accordo entro 10 giorni o attacchiamo». Lo show coi leader al Board di Pace: «Pronti 9 miliardi per Gaza» – Il videoDonald Trump ha lanciato un ultimatum all’Iran, minacciando un attacco se non raggiungono un accordo entro dieci giorni.
Board of Peace, Trump invita anche Putin al Consiglio di Pace per GazaIl Board of Peace, un nuovo organismo internazionale, ha visto l’invito di Donald Trump a parteciparvi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sfida con l'Iran, ecco perché Trump raddoppia e accelera; Trump, nuovo ultimatum all'Iran: Usa verso attacco?; Possiamo ancora credere ai negoziati Usa-Iran? Trump prepara una seconda squadra navale per il Golfo Persico; L'Iran è un bluff, Netanyahu vola da Trump per convincerlo.
Board of Peace al via, Trump: Pace facile da dire ma difficile da fare. E avverte l'Iran: Accordo o cose brutteDonald Trump dà il via a Washington alla prima riunione del Board of Peace per Gaza e ringrazia i partecipanti: è il consiglio più importante di sempre in termini di potere e prestigio. Stiamo ... adnkronos.com
Iran, Usa in posizione per attacco. Katz: L'Idf resterà in zona sicurezza Gaza. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, Usa in posizione per attacco. Katz: 'L'Idf resterà in zona sicurezza Gaza'. LIVE ... tg24.sky.it
Trump ha tenuto un incontro mercoledì Casa Bianca con i suoi migliori consiglieri sull'Iran, secondo Oxios, citando due fonti competenti. I preparativi delle forze armate statunitensi per un possibile attacco all'Iran saranno completati a partire da sabato facebook
#Iran #Trump non avrebbe ancora deciso, ma la macchina da guerra è pronta. Si moltiplicano le fonti che parlano di un attacco USA imminente. Gli aggiornamenti sui social di Radio1. x.com