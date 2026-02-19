Trump e l' Iran | Accordo o succederanno cose brutte Il discorso al Board of peace | A Gaza situazione complessa qui per la pace

Donald Trump ha avvertito che senza un accordo con l'Iran, potrebbero verificarsi eventi brutti. Durante un discorso al Board of Peace, ha criticato le tensioni a Gaza, definendole una situazione complicata. Trump ha anche commentato che Hamas potrebbe smantellare le armi, ma ha insistito sulla necessità di verificare questa ipotesi. La Casa Bianca si impegna a mantenere la pressione diplomatica per evitare escalation nel Medio Oriente. La sua presenza pubblica ha attirato molti osservatori e giornalisti presenti alla riunione.

I Paesi che hanno offerto soldati per la forza di stabilizzazione internazionale (Isf) a Gaza sono Indonesia, Marocco, Kazakhstan, Kosovo e Albania: lo ha annunciato al Board of peace il generale Usa Jasper Jeffers, comandante della stessa forza. Il suo vice sarà affidato all'Indonesia. Sono iniziate le assunzioni per una nuova forza di polizia a Gaza, destinata a sostituire Hamas nella sicurezza della Striscia, ha annunciato il nuovo Alto rappresentante per Gaza nominato dagli Stati Uniti. «Solo nelle prime ore, abbiamo 2.000 persone che hanno presentato domanda per entrare a far parte di una nuova forza di polizia palestinese di transizione», ha annunciato Nickolay Mladenov durante la riunione inaugurale del Board of Peace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

