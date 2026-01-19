board of peace trump invita anche putin al consiglio di pace per gaza

Il Board of Peace, un nuovo organismo internazionale, ha visto l’invito di Donald Trump a parteciparvi. Tra gli ospiti figurano anche Vladimir Putin, nel contesto delle iniziative per promuovere un dialogo sulla pace a Gaza. Attualmente, sono stati invitati 60 Paesi, i quali devono impegnarsi con investimenti significativi per garantire un ruolo stabile nel consesso. Si tratta di un tentativo di rafforzare la cooperazione internazionale in un’area di conflitto.

Di ora in ora, il Board of Peace di Donald Trump prende sempre più forma con una lista di Paesi partecipanti che si allunga a vista d’occhio. Tante le lettere di invito inviate, tra queste anche quella con il nome di Vladimir Putin. Insomma, una figura che potrebbe risultare ostile considerando che il pretesto è quello di risolvere il conflitto israelo-palestinese. Come si entra, quindi, a far parte del Board of Peace? Al tavolo del Consiglio si accede per invito e i nomi sono capi di Stato graditi. Ogni tre anni, Trump deve rinnovare loro l’iscrizione. In ogni momento, però, il presidente a stelle e strisce nonché fondatore del Board, può espellere i membri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La presenza di leader di diversi paesi rappresenta un passo importante verso una soluzione condivisa alle tensioni in quella zona.

Trump lavora al Board of Peace per Gaza. Dubbi di Netanyahu. E The Donald lo invita a entrare

Trump sta collaborando con il Board of Peace per Gaza, suscitando dubbi di Netanyahu. L’ufficio del primo ministro israeliano ha criticato l’annuncio statunitense sulla governance della Striscia, sostenendo che la composizione del comitato direttivo non è stata condivisa con Israele e va contro le sue posizioni. Nel frattempo, Donald Trump ha invitato ufficialmente Netanyahu a entrare nel processo.

Gaza, Cremlino annuncia: "Putin invitato da Trump a far parte del Board of Peace" - Il leader del Cremlino Vladimir Putin è stato invitato dal presidente americano Donald Trump a far parte del 'Board of Peace' per Gaza. adnkronos.com