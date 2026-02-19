L’ultimatum di Trump all’Iran | Accordo entro 10 giorni o attacchiamo Lo show coi leader al Board di Pace | Pronti 9 miliardi per Gaza – Il video

Donald Trump ha lanciato un ultimatum all’Iran, minacciando un attacco se non raggiungono un accordo entro dieci giorni. Nel frattempo, i leader mondiali si sono riuniti al Board di Pace, annunciando un aiuto di 9 miliardi di dollari per Gaza. Trump ha detto che l’Iran non può avere armi nucleari, sostenendo che senza un accordo il conflitto nella regione peggiorerà. La situazione resta tesa e il mondo aspetta una decisione decisiva tra diplomazia e possibili azioni militari.

«L’Iran non può avere un’ arma nucleare, non ci potrebbe mai essere così la pace in Medio Oriente. Di qui a 10 giorni capiremo se potremo trovare un accordo o dovremo combattere». È l’ultimatum lanciato da Donald Trump agli Ayatollah dal palco della riunione del Board di Pace convocato a Washington. Un evento pensato per guidare il consolidamento del cessate il fuoco e la ricostruzione a Gaza, ma su cui aleggia lo spettro di un nuovo possible confronto militare in Medio Oriente. Trump ha evocato l’ opzione militare per risolvere il “problema” Iran a più riprese, in un lunghissimo discorso in cui ha ripetutamente vantato i presunti grandi successi della sua Amministrazione nel mediare e risolvere conflitti ai quattro angoli della Terra.🔗 Leggi su Open.online

