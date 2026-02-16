Obama retromarcia sugli alieni | mai visto prove veramente!

Barack Obama ha dichiarato di non aver mai visto prove di incontri con gli alieni, spiegando di non aver mai avuto segnali concreti che dimostrino la presenza di extraterrestri. Durante un'intervista, l’ex presidente ha ribadito che, nonostante le numerose teorie sul tema, non ci sono prove ufficiali emerse nel suo mandato. In passato, molte persone avevano sostenuto di aver assistito a avvistamenti misteriosi o incontri ravvicinati, ma lui non ha mai incontrato nulla di verificabile. Obama ha anche aggiunto che, fino ad oggi, le autorità non hanno condiviso dati che possano confermare l’esistenza di forme di vita aliene.

“Non ho mai visto prove durante la mia presidenza di contatti con noi da parte degli extraterrestri. Veramente!” Barack Obama fa retromarcia o, almeno, chiarisce il senso delle sue parole sul tema ‘ET’. L’ex presidente degli Stati Uniti ha voluto chiarire la sua posizione sugli alieni dopo il clamore provocato su social e stampa di mezzo mondo dalla sua dichiarazione, in un’intervista in un podcast, riguardo alla loro esistenza. “Ma le distanze tra i sistemi solari sono così grandi che la possibilità che noi veniamo visitati dagli alieni è molto bassa e non ho visto prove durante la mia presidenza che gli extraterrestri abbiamo avuti contatti con noi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

