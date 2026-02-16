Obama retromarcia sugli alieni | Non ho mai visto prove

Barack Obama ha dichiarato di non aver mai incontrato prove di contatti con gli alieni, facendo marcia indietro rispetto a recenti voci che avevano alimentato speculazioni su possibili incontri. Durante un'intervista, l'ex presidente ha spiegato di aver esaminato documenti e rapporti ufficiali senza trovare elementi concreti che supportassero tali affermazioni. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui l’opinione pubblica si interroga sempre più sulla presenza di vita oltre la Terra, alimentando discussioni sui servizi segreti e sui dossier ancora nascosti.

"Non ho mai visto prove durante la mia presidenza di contatti con noi da parte degli extraterrestri. Veramente!". Barack Obama fa retromarcia o, almeno, chiarisce il senso delle sue parole sul tema 'ET'. L'ex presidente degli Stati Uniti ha voluto chiarire la sua posizione sugli alieni dopo il clamore provocato su social.