Trump | Il Board of Peace vigilerà che l' Onu funzioni a Gaza soldati da 5 Paesi Sull' Iran | accordo in 10 giorni o accadranno cose brutte

Il presidente Donald Trump ha annunciato che il Board of Peace monitorerà il funzionamento delle Nazioni Unite e ha spiegato che a Gaza ci saranno soldati provenienti da cinque paesi diversi. Ha anche parlato della situazione in Iran, affermando che se entro 10 giorni non si raggiungerà un accordo, potrebbero verificarsi eventi difficili. Trump ha commentato anche la posizione di Hamas, dicendo che sembra che stia cercando di eliminare le armi in suo possesso, ma che è importante verificarlo con attenzione.

Israele e Stati Uniti concordano sul fatto che «non ci sarà alcuna ricostruzione della Striscia di Gaza prima che questa venga smilitarizzata». Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, durante una cerimonia di laurea per ufficiali delle Forze di difesa israeliane (Idf), citato da Haaretz. «Abbiamo lavoro da fare con l'Iran. Non può avere un'arma nucleare. È molto semplice. Non si può avere pace nel Medio Oriente se ha un'arma nucleare». Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump durante l'incontro inaugurale del Board of Peace. Poco prima di questa dichiarazione, mentre parlava di pace in Medio Oriente, aveva dichiarato: «Potremmo dover fare un passo avanti o no.