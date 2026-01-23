Meloni apre al Board of Peace | la richiesta a Trump

Durante il vertice Italia-Germania, Giorgia Meloni ha annunciato di aver chiesto a Donald Trump di riaprire la configurazione del Board of Peace. La proposta mira a rispondere alle esigenze non solo dell’Italia, ma anche di altri Paesi europei, nel tentativo di rafforzare la collaborazione internazionale su temi di pace e sicurezza. Questa iniziativa rappresenta un passo verso una maggiore cooperazione tra le nazioni coinvolte.

Parlando alla stampa dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania, Giorgia Meloni ha detto di aver chiesto a Donald Trump «la disponibilità a riaprire la configurazione » del suo Board of Peace «per andare incontro alle necessità non solo dell’ Italia, ma anche di altri Paesi europei». Ospite di Porta a Porta, la premier aveva spiegato di aver rilevato nello statuto dell’organismo «alcuni elementi che sono incompatibili con la nostra Costituzione» e in particolare con l’ articolo 11, quello per cui «possiamo concedere cedere pezzi della nostra sovranità in condizioni di parità tra gli Stati». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Giorgia Meloni ha deciso: dirà no al Board of Peace di TrumpGiorgia Meloni ha annunciato che l’Italia non parteciperà al Board of Peace di Donald Trump per Gaza, in conformità con quanto previsto dall’articolo 11 della Costituzione italiana.

Board of Peace, Meloni frena sull'adesione al club di Trump: "Incompatibilità costituzionale"Giorgia Meloni ha dichiarato che l’adesione al Board of Peace, promosso da Donald Trump per affrontare la crisi nella Striscia di Gaza, presenta incompatibilità costituzionale per l’Italia.

