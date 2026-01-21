Board of Peace Trump | Putin ha accettato il mio invito Meloni | La presenza della Russia? Niente di strano o di nuovo

Durante un’intervista a CNBC, Donald Trump ha affermato che Vladimir Putin ha accettato il suo invito a partecipare al Board of Peace per Gaza. Meloni ha commentato la presenza della Russia, sottolineando che non si tratta di una situazione insolita o sorprendente. La notizia evidenzia gli sviluppi diplomatici e le tensioni internazionali legate alla regione.

Vladimir Putin «ha accettato il mio invito di entrare nel Board of Peace per Gaza ». Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Cnbc. Poco prima delle sue parole, il leader russo aveva ringraziato Washington per aver invitato la Russia a entrare nell’ organizzazione internazionale fondata da Washington per ripristinare una governance affidabile a Gaza. Ma Putin, secondo quanto riferisce la Tass, si era limitato a dire di aver incaricato il ministero degli Esteri di studiare la proposta per il Consiglio di Pace e consultarsi con i suoi partner. «Solo allora – ha detto il presidente russo durante un incontro con il Consiglio di sicurezza russo – saremo in grado di rispondere all’invito rivoltoci».🔗 Leggi su Open.online

Gaza, Meloni: Russia in Board of Peace? Niente di strano, è in Onu e G20Il dibattito internazionale sulla presenza della Russia nelle istituzioni multilaterali come l’ONU e il G20 è al centro di molte discussioni.

L’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza, la lettera svelata da Milei: cosa c’è scritto e chi non ha ancora accettatoDonald Trump ha annunciato la creazione del Board of Peace per Gaza, un organismo internazionale volto a promuovere un nuovo approccio alla risoluzione dei conflitti nel Medio Oriente.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il Board of Peace annunciato dal presidente Donald Trump; Altro che pace a Gaza. Prende forma il Board of Peace di Trump.; Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump; Un Board of Peace senza Peace.

Board per la pace a Gaza: Putin e Netanyahu accettano l’invito di Trump. La Svezia dice no, idem la GermaniaIl pool di corrispondenti della Casa Bianca ritiene che 35 leader abbiano accettato, su 50 inviti fatti da Washington. Argentina e Azerbaigian confermano, Brasile in dubbio. Cauto il Vaticano ... ilfattoquotidiano.it

Cos’è il Board of Peace, il piano di Trump per la gestione di Gaza e quale sarà il ruolo dell’ItaliaL'Italia entra ufficialmente nel Board of Peace promosso dagli Stati Uniti per coordinare la transizione e la ricostruzione della Striscia di Gaza ... fanpage.it

#Meloni: interessati al “Board of peace” ma problema con la Costituzione #Gaza x.com

Meloni: interessati al “Board of peace” ma problema con la Costituzione - facebook.com facebook