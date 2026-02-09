Iran | pronti ad un accordo con Trump

L’Iran si dice pronto a negoziare direttamente con gli Stati Uniti, anche se ci sono ancora molti dubbi sulla volontà di Washington. Il governo iraniano ha fatto sapere di essere disponibile a discutere, soprattutto in vista di un possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi, ma anche con l’idea di trovare un punto di incontro.

L’Iran si dichiara pronto a negoziare direttamente con l’amministrazione statunitense, anche in vista di un possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Questa apertura, inattesa, giunge in un momento di crescente instabilità regionale e di rinnovate tensioni tra Teheran e Washington. La prospettiva di un nuovo ciclo negoziale, seppur complessa, potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici del Medio Oriente. La notizia, diffusa nella giornata odierna, ha sorpreso gli analisti internazionali. Per anni, i canali di comunicazione tra Iran e Stati Uniti sono stati interrotti o gestiti attraverso intermediari, soprattutto dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall’accordo nucleare iraniano nel 2018, sotto la presidenza Trump.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Iran Us

