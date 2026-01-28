La minaccia di Trump | Se perdiamo le Midterm succederanno cose molto brutte

Donald Trump torna a lanciare un avvertimento forte: se i democratici non vincono le elezioni di metà mandato, promette che succederanno cose molto brutte. Durante un suo intervento, l’ex presidente ha detto chiaramente che la perdita alle Midterm potrebbe far perdere agli americani molte risorse, benefici e tagli fiscali già promessi. Sembra determinato a spingere i suoi sostenitori a mobilitarsi, minacciando conseguenze negative se non ottengono il risultato sperato. La campagna elettorale si scalda sempre di più, con Trump che non risparmia parole dure

«Dobbiamo vincere le elezioni Midterm. Se le perdiamo, perderete così tante delle cose di cui stiamo parlando, così tante delle risorse di cui stiamo parlando, così tanti dei tagli fiscali di cui stiamo parlando — e questo porterebbe a cose molto brutte ». Mentre la retromarcia su Minneapolis diventa sempre più palpabile, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aperto la campagna elettorale per il voto in Iowa con le minacce. «Sono qui perché amo l’Iowa, ma sono qui perché stiamo iniziando la campagna per vincere le elezioni di medio termine. Dobbiamo vincere le elezioni di medio termine», ha detto Trump nel suo intervento.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Midterm Elections

L'introduzione della verifica dell'età sulle piattaforme per adulti ha portato a una diminuzione del traffico, come evidenziato dal caso di Londra e dai report di Ofcom.

Le recenti proteste in Iran hanno suscitato preoccupazioni internazionali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

TRUMP MINACCIA DI INVADERE ALTRI PAESI.

Ultime notizie su Midterm Elections

Argomenti discussi: Groenlandia: come uscire dalla trappola; Secondo von der Leyen, l'unità europea ha contribuito a disinnescare la minaccia di Trump sulla Groenlandia; Perché la Ue deve reagire alla minaccia di Trump sulla Groenlandia; Trump minaccia Carney. Riparte la faida tra Stati Uniti e Canada.

La minaccia di Trump: «Se perdiamo le Midterm succederanno cose molto brutte»Il presidente apre la campagna elettorale in Iowa e promette una nuova candidatura nel 2028. Accusa Pretti di aver portato una pistola mentre il suo staff si discolpa per le frasi sull'infermiere ... open.online

Trump minaccia il Canada: Dazi al 100% se fa un accordo con la CinaIl presidente americano lo ha ribadito sul suo social Truth: se Ottawa proseguirà sulla strada di un accordo commerciale con Pechino, gli Stati Uniti estenderanno le conseguenze a tutte le categorie d ... tg24.sky.it

Trump minaccia di usare la legge per mandare l’esercito a Minneapolis. Pensato per proteggere la democrazia Usa il testo è potenzialmente in grado di scatenare una guerra civile (a partire dalla Casa Bianca) - facebook.com facebook

A Minneapolis l’ICE di Trump minaccia giornalisti italiani. È questo il modello che piace a Giorgia Meloni x.com