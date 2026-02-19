Truffa sui rimborsi auto il presidente Occhiuto indagato a Roma

Il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, è stato iscritto nel registro degli indagati a Roma per una presunta truffa legata ai rimborsi auto. La procura lo accusa di aver richiesto indebitamente l’indennità per l’auto di servizio e di aver utilizzato un’Audi Q4 senza justificato motivo. La vicenda riguarda le spese sostenute dal governatore, che avrebbe approfittato di fondi pubblici per fini personali. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando reazioni nella politica regionale. La vicenda ora passa agli accertamenti degli inquirenti.

Occhiuto indagato per truffa: al centro l'indennità auto e un'Audi Q4 contestata. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma con l'accusa di truffa aggravata ai danni della Regione. L'indagine ruota attorno al presunto percepimento di rimborsi auto per circa 3.800 euro mensili, nonostante la disponibilità di veicoli di servizio forniti dall'ente regionale. La vicenda è emersa da accertamenti della Guardia di Finanza e si inserisce in un contesto più ampio di controlli sui rimborsi concessi a consiglieri regionali e al presidente stesso. Truffa aggravata sui rimborsi dell'auto blu: il presidente della Calabria Occhiuto è indagato a Roma. Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Truffa aggravata sui rimborsi dell'auto blu: il presidente della Calabria Occhiuto è indagato a Roma pubblicato il 19 Febbraio 2026 a firma di Marc ... Roberto Occhiuto indagato per truffa: l'inchiesta sui rimborsi si sposta a Roma. Il caso passa dalla procura di Catanzaro a quella della Capitale. E un'intercettazione telefonica dà nuovo impulso alle indagini. L'indagine su Roberto Occhiuto è arrivata a Roma. Il presidente della Calabria è indagato per truffa (articolo 640 II comma codice penale) per i rimborsi di 3.800 euro al mese percepiti dalla Regione per l'automobile usata per l'esercizio delle sue funzioni