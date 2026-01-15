Roma perquisizioni nella sede del Garante Privacy | indagato il presidente Pasquale Stanzione

A Roma, sono in corso perquisizioni presso la sede del Garante Privacy, nell’ambito di un’indagine che coinvolge il presidente Pasquale Stanzione. L’operazione giudiziaria interessa l’Autorità di tutela dei dati personali e si inserisce in un’azione di approfondimento su possibili irregolarità. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità sul rispetto delle norme in materia di privacy e protezione dei dati.

Un'operazione giudiziaria di vasta portata sta scuotendo le fondamenta dell' Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Nella giornata odierna, gli investigatori hanno dato il via a una serie di perquisizioni presso la sede istituzionale di Piazza Venezia, agendo su mandato della Procura di Roma. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, vede coinvolto il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione, iscritto nel registro degli indagati insieme all'intero collegio dei membri. Le ipotesi di reato formulate dagli inquirenti sono pesantissime: corruzione e peculato.

