Rimborsi auto di servizio | indagine su Occhiuto passa a Roma focus sugli incassi e la legittimità delle spese

La Procura di Roma ha avviato un’indagine sui rimborsi auto di servizio percepiti dal presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, dando seguito alle accuse di spese sospette. La questione riguarda soprattutto gli incassi ottenuti e la legittimità delle spese sostenute, con particolare attenzione ai dettagli delle fatture e alle modalità di rimborso. Le autorità stanno analizzando le richieste di rimborso presentate negli ultimi mesi, verificando eventuali irregolarità. La vicenda si concentra ora sui documenti e sulle procedure adottate.

Indagine sui Rimborsi: La Procura di Roma Si Occupa del Caso Occhiuto. L'indagine sui rimborsi per le autovetture di servizio percepiti dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha subito una svolta con il trasferimento delle competenze investigative a Roma. La decisione è legata alla localizzazione degli incassi dei rimborsi mensili, pari a 3.800 euro, accreditati su un conto del Presidente presso una banca con sede nella capitale, nonostante la disponibilità di un'auto fornita dalla Regione. Il Trasferimento di Giurisdizione e le Motivazioni. Il passaggio di competenza dalla Procura di Catanzaro a quella romana rappresenta un elemento chiave nell'inchiesta. Vetture di servizio, accertamenti su Occhiuto a Roma. ROMA L'indagine sulle vetture di servizio del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto è passata da Catanzaro a Roma. L'indagine su Roberto Occhiuto è arrivata a Roma. Il presidente della Calabria è indagato per truffa (articolo 640 II comma codice penale) per i rimborsi di 3.800 euro al mese percepiti dalla Regione per l'automobile usata per l'esercizio delle sue funzioni.