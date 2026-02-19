Truffa delle tre carte blitz della municipale | 7 persone fermate a Firenze

A Firenze, sette persone sono state fermate durante un’operazione della polizia municipale contro la truffa delle tre carte. Questa truffa consiste nel usare biglietti falsi o truccati per ingannare i clienti e ottenere denaro illecito. Gli agenti hanno sequestrato vari strumenti usati per le truffe e sono intervenuti in diversi locali del centro. Le squadre della municipale continuano a monitorare la zona per fermare chi tenta di truffare i cittadini con questa pratica ingannevole. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’operazione.

Firenze, 19 febbraio 2026 - Nuovo blitz della polizia municipale contro la truffa delle tre carte o tre campanelle. Gli agenti in borghese della nuova squadra dedicata al centro storico “Decoro e Tutela della Legalità” lunedì pomeriggio sono intervenuti in Borgo San Lorenzo fermando sette persone sorprese mentre, in vari ruoli, stavano attuando la truffa delle tre campanelle. La truffa. Gli agenti stavano tornando a piedi dalla zona della Stazione quando, arrivati in piazza San Lorenzo, sono stati allertati dal clamore provenire dall'inizio di Borgo San Lorenzo. Sfruttando la presenza di un cantiere edile uno di loro si è avvicinato e immediatamente si è reso conto che le grida provenivano da un gruppo di persone impegnate nella truffa delle tre campanelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

