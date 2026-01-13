Truffa ai fondi agricoli chi sono i quattro imprendittori indagati | sequestrati 454 mila euro

Quattro imprenditori sono finiti sotto indagine per una truffa legata ai fondi agricoli, con un sequestro di 454 mila euro. Secondo gli inquirenti, la mancata applicazione del ‘codice pascolo’ avrebbe ostacolato i controlli veterinari sulla movimentazione del bestiame, favorendo attività illecite. Questa vicenda mette in luce le criticità nella gestione e nel controllo delle risorse agricole e zootecniche.

Truffa sui fondi agricoli, sequestri per 454mila euro nel Messinese e quattro imprenditori indagati - Contributi Pac ottenuti indebitamente: sequestrati denaro, beni e 203 titoli di pagamento. msn.com

Truffa ai contributi agricoli in provincia di Messina: sequestro da 454mila euro a quattro imprenditori - Il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina ha eseguito un sequestro preventivo disposto dall’Ufficio del Giudice per le Indagini ... newsicilia.it

