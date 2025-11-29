Padova, 29 novembre 2025 – "Pronto, suo figlio è stato vittima di un incidente occorre versare una certa somma”. Ecco questo è una telefonata ‘tipo’ a cui segue la truffa ai danni di persone principalmente anziane. Le tecniche sono quelle ormai note, ovvero, quella del ‘finto maresciallo’ o del ‘finto avvocato’. Nel merito si registra un’importante operazione portata a termine dalla Polizia di Stato di Padova tra Veneto e Campania, che ha permesso lo smantellamento di una associazione a delinquere finalizzata a estorsioni e truffe agli anziani. Undici i provvedimenti cautelari eseguiti dalla squadra mobile della Questura di Padova su richiesta della Procura della Repubblica di Padova, disposti dal gip del Tribunale euganeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centinaia di truffe agli anziani, smantellata associazione a delinquere: arrestate 11 persone