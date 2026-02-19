Truffa ai fondi europei per l' agricoltura Lollobrigida | Tolleranza zero
Lollobrigida denuncia una truffa ai fondi europei per l'agricoltura e annuncia una linea dura. Secondo il ministro, chi tenta di sottrarre illegalmente i finanziamenti della Politica Agricola Comune rischia pene severe. La frode coinvolge spesso pratiche fraudolente che sfruttano le opportunità di finanziamento per ottenere soldi inutilmente. Lo Stato ha rafforzato i controlli e sta intensificando le indagini per fermare queste attività illecite. La lotta ai furti di fondi pubblici resta una priorità per tutelare gli agricoltori onesti.
“Chi tenta di sottrarre illegalmente i fondi della PAC troverà sempre lo Stato pronto a intervenire con fermezza per proteggere il settore primario e le risorse pubbliche. I fondi della Politica Agricola Comune devono garantire l’efficacia della politiche e per garantire agli agricoltori il giusto reddito, non c’è e non ci sarà mai spazio per chi vuole eludere le regole". Lo dichiara il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commentando l'operazione dei carabinieri di questa mattina che ha coinvolto anche la provincia di Salerno.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Truffa ai fondi europei, smantellata associazione a delinquere in Sicilia: sei misure cautelariUn’indagine ha scoperto una rete criminale che ha truccato i fondi europei destinati all'agricoltura in Sicilia.
Truffa ai fondi europei: un arresto e 22 indagati, coinvolti Centri di Assistenza Agricola salernitaniUn'operazione contro la truffa ai fondi europei ha portato all’arresto di un uomo e all’ispezione di 22 persone coinvolte, tra cui alcuni centri di assistenza agricola nella provincia di Salerno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Auto pagata, ma risulti debitore: la nuova truffa; Poste restituisce 800.000 euro ai risparmiatori per una maxi-truffa di una sua ex direttrice; MESSINA: ABUSIVISMO FINANZIARIO, TRUFFA E RICETTAZIONE DI DENARO ILLECITO. DISPOSTO IL SEQUESTRO DI 1 MILIONE DI EURO A DUE FINTI PROMOTORI FINANZIARI; Il Grande Carro della mafia foggiana: definitive le condanne per Franco il malato e altri 5.
Siracusa. Truffa ai danni dell’Ue, maxi operazione sui fondi agricoli UE: misure cautelari anche nel SiracusanoUn’articolata operazione giudiziaria ha interessato anche la provincia di Siracusa, coinvolta insieme ai territori di Catania, Messina, Enna e Trapani in un’inchiesta coordinata dalla Procura Europea ... libertasicilia.it
Truffa ai danni dell’Unione Europea: smantellata associazione in Sicilia. Nel mirino fondi agricoli comunitariScoperta una truffa ai danni dell'Unione Europea con conseguente smantellamento di una associazione in Sicilia. newsicilia.it
Truffa sui fondi UE in agricoltura, con sequestri e misure cautelari anche a Salerno Gli investigatori hanno individuato una sospetta “migrazione” di numerosi fascicoli aziendali dai Centri di Assistenza Agricola siciliani verso altri centri situati nelle province di S facebook