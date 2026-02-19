Truffa ai fondi europei per l' agricoltura Lollobrigida | Tolleranza zero

Lollobrigida denuncia una truffa ai fondi europei per l'agricoltura e annuncia una linea dura. Secondo il ministro, chi tenta di sottrarre illegalmente i finanziamenti della Politica Agricola Comune rischia pene severe. La frode coinvolge spesso pratiche fraudolente che sfruttano le opportunità di finanziamento per ottenere soldi inutilmente. Lo Stato ha rafforzato i controlli e sta intensificando le indagini per fermare queste attività illecite. La lotta ai furti di fondi pubblici resta una priorità per tutelare gli agricoltori onesti.

“Chi tenta di sottrarre illegalmente i fondi della PAC troverà sempre lo Stato pronto a intervenire con fermezza per proteggere il settore primario e le risorse pubbliche. I fondi della Politica Agricola Comune devono garantire l’efficacia della politiche e per garantire agli agricoltori il giusto reddito, non c’è e non ci sarà mai spazio per chi vuole eludere le regole". Lo dichiara il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commentando l'operazione dei carabinieri di questa mattina che ha coinvolto anche la provincia di Salerno.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Truffa ai fondi europei, smantellata associazione a delinquere in Sicilia: sei misure cautelari

Truffa ai fondi europei: un arresto e 22 indagati, coinvolti Centri di Assistenza Agricola salernitani

