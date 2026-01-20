Marco Trevisani trovato morto in casa a 33 anni

Marco Trevisani è stato trovato morto nella sua abitazione a Porto d’Ascoli, all’età di 33 anni. La scoperta è avvenuta il 20 gennaio 2026 in un alloggio di via San Francesco. Le circostanze del decesso sono ancora in fase di accertamento. La comunità si unisce nel cordoglio per questa perdita improvvisa.

Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), 20 gennaio 2026 – T rovato morto in casa all'età di 33 anni. Tanti ne aveva Marco Trevisani, che abitava solo in un alloggio di via San Francesco a Porto d'Ascoli. La drammatica scoperta. La drammatica scoperta è stata fatta nella mattina di ieri quando i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno fatto scattare la macchina dei soccorsi. I sanitari della potes – 118 di San Benedetto sono accorsi sul posto, ma non c'era più nulla da fare, poiché il trentatreenne era già deceduto da diverso tempo, probabilmente nel pomeriggio o nelle prime ore della sera precedente.

