Trovate nei cordoni ombelicali molte più sostanze chimiche per sempre del previsto | lo studio sui PFAS

Uno studio ha scoperto che nei cordoni ombelicali di bambini nati tra il 2003 e il 2006 si trovano quantità maggiori di PFAS rispetto alle attese. La ricerca ha analizzato i campioni di sangue e ha identificato numerose sostanze chimiche persistenti, note come

Dall'analisi dei campioni di sangue nei cordoni ombelicali di un gruppo di bambini nati tra il 2003 e il 2006 ha evidenziato la presenza di molti più PFAS, anche note come "sostanze chimiche per sempre", di quanto era stato stimato finora.🔗 Leggi su Fanpage.it “Decine di sostanze chimiche pericolose nelle extension per capelli”: l’allarme di uno studio negli UsaUn nuovo studio negli Stati Uniti ha testato più di 40 tipi di extension usate per i capelli. Prosecco contaminato da Pfas, sostanze chimiche permanenti in tutte le bottiglieUn'indagine de Il Salvagente ha rivelato che molte bottiglie di Prosecco contengono Pfas, sostanze chimiche perfluoroalchiliche persistenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Madre del New Mexico accusata di aver annegato il neonato nella toilette portatile dopo il parto. DAL CORDONE OMBELICALE UNA SPERANZA PER LA VITACosa sono le cellule staminali, e perché aprono orizzonti incredibili alla medicina? Le cellule staminali sono unità biologiche indifferenziate, in grado di evolvere in cellula di qualsiasi organismo ... disabili.com Sangue cordone ombelicale. Antitrust: Fare chiarezza sulle potenzialità di curaL’informazione destinata ai genitori che intendono conservare all’estero il sangue dei cordoni ombelicali dei loro neonati deve essere chiara. L'Antitrust impone alle aziende del settore la ... quotidianosanita.it Sulmona anni 30 secolo scorso. I famosi cordoni di piazza Garibaldi. Per chi non sa per i sulmonesi la gradinata in pietra naturale sotto l' acquedotto medievale, vengono chiamati "cordoni". facebook