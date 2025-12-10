Prosecco contaminato da Pfas sostanze chimiche permanenti in tutte le bottiglie
Un'indagine de Il Salvagente ha rivelato che molte bottiglie di Prosecco contengono Pfas, sostanze chimiche perfluoroalchiliche persistenti. Questi contaminanti sono stati trovati in diversi marchi noti, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla qualità del prodotto. L'articolo approfondisce i risultati dei test e le implicazioni per i consumatori.
Il Salvagente ha condotto test sul prosecco e ha scoperto che molti marchi noti contengono sostanze perfluoroalchiliche, meglio note come Pfas. Il test è andato alla ricerca dei residui di pesticidi e ha scoperto in ogni bottiglia la presenza di acido trifluoroacetico (Tfa) in quantità ben maggiore rispetto al limite previsto dall’Istituto superiore di sanità. Sono 15 le etichette della bevanda con le bollicine messe sotto la lente di ingrandimento per verificare la presenza dei pesticidi. Alla fine questi sono risultati al di sotto dei limiti di legge, mentre sono state individuate altre sostanze che hanno potenzialmente effetti negativi sulla salute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Il Salvagente. . Abbiamo testato 15 bottiglie di prosecco in laboratorio. E dentro non c’erano solo bolle. I test di laboratorio hanno rivelato la presenza in tutti i campioni di una sostanza perfluoroalchilica chiamata TFA, un contaminante invisibile che può arr Vai su Facebook
Prosecco contaminato: l’indagine del Salvagente su 15 bottiglie (risultati preoccupanti) - il contenuto che è stato rivelato preoccupa, alcuni tipi sono contaminati. Scrive ecoblog.it
Mercato Juventus: Palestra e non solo. Lo 007 bianconero presente a Cagliari ha osservato anche lui juventusnews24.com
God of War: I 5 candidati ideali per interpretare Kratos nella serie tv di Prime Video nerdpool.it
Anticipazioni Pietro, un uomo nel vento, la serata evento che riporta Roberto Benigni in tv dilei.it
Nizza-Sporting Braga (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Guerrieri favoriti infobetting.com
Sanremo, dietrofront per Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti ildifforme.it
Accordo Italia-India: Coni e IOA siglano intesa per cooperazione sportiva lapresse.it