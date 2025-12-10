prosecco contaminato da pfas sostanze chimiche permanenti in tutte le bottiglie

Un'indagine de Il Salvagente ha rivelato che molte bottiglie di Prosecco contengono Pfas, sostanze chimiche perfluoroalchiliche persistenti. Questi contaminanti sono stati trovati in diversi marchi noti, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla qualità del prodotto. L'articolo approfondisce i risultati dei test e le implicazioni per i consumatori.

Il Salvagente ha condotto test sul prosecco e ha scoperto che molti marchi noti contengono sostanze perfluoroalchiliche, meglio note come Pfas. Il test è andato alla ricerca dei residui di pesticidi e ha scoperto in ogni bottiglia la presenza di acido trifluoroacetico (Tfa) in quantità ben maggiore rispetto al limite previsto dall’Istituto superiore di sanità. Sono 15 le etichette della bevanda con le bollicine messe sotto la lente di ingrandimento per verificare la presenza dei pesticidi. Alla fine questi sono risultati al di sotto dei limiti di legge, mentre sono state individuate altre sostanze che hanno potenzialmente effetti negativi sulla salute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it