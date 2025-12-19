ABBONATI A DAYITALIANEWS La Polizia di Stato di Terracina ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una donna di 55 anni, di origine tunisina, che risultava da tempo irreperibile. La donna deve espiare una pena complessiva di 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre all’ interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per gravi reati tra cui sequestro di persona e maltrattamenti, commessi nei confronti della figlia, all’epoca dei fatti minorenne. L’intervento della Volante e il ritrovamento della giovane. L’attività investigativa nasce da un intervento della Volante in seguito alla segnalazione di un presunto furto all’interno di un’ abitazione in disuso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - “Troppo occidentale”; ragazza minorenne sequestrata e maltrattata. Arrestata la madre dalla Polizia a Terracina

