gualtieri violenza e minacce alla madre per acquistare la droga

Un episodio di violenza scuote Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. Una donna ha denunciato di aver subito minacce e aggressioni da parte della figlia, che avrebbe anche minacciato di farle del male per ottenere soldi e comprare droga. La situazione sembra essere diventata insostenibile dopo più di dieci anni di tensioni e maltrattamenti, legati anche alla tossicodipendenza della giovane. Ora le forze dell’ordine stanno indagando, mentre la madre cerca di trovare un punto di svolta per mettere fine a questa lunga catena di violenza.

Gualtieri (Reggio Emilia), 9 febbraio 2026 – Un incubo domestico che sarebbe durato oltre dieci anni, con una donna vittima dei maltrattamenti della figlia, alle prese con problemi di tossicodipendenza. Umiliazioni, violenze fisiche e continue estorsioni, con la donna arrivata a sbarrare le porte delle stanze e barricarsi in casa per sfuggire alla furia della figlia, capace di trasformare ogni rifiuto di denaro in un’occasione di aggressione e minaccia. Ora a carico della figlia, di 31 anni, è scattata la denuncia inoltrata dai carabinieri di Gualtieri, incaricati delle indagini. Oltre alla denuncia per maltrattamenti in famiglia ed estorsione è scattato anche il divieto di avvicinamento alla vittima, con il controllo affidato al braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

Un uomo di 27 anni di Montemesola è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, con l’accusa di aver minacciato e aggredito la madre.

A Garlasco, nel Pavese, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver maltrattato e minacciato la madre di 80 anni, allo scopo di ottenere denaro per l’acquisto di droga.

