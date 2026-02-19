Troppa foga Nordio ha esagerato parla Casellati

Maria Elisabetta Casellati critica Carlo Nordio, accusandolo di aver esagerato a causa di una reazione troppo intensa. La ministra afferma di conoscere bene il ministro della Giustizia, qualificandolo come una persona equilibrata e rispettata. Tuttavia, commenta che il suo recente intervento ha superato i limiti, sottolineando che Nordio si è lasciato trasportare dalla foga. La vicenda si è scatenata dopo una dichiarazione pubblica del Guardasigilli, che ha suscitato polemiche tra gli altri esponenti politici. La situazione resta sotto l’attenzione pubblica.

Roma. La premessa è che "io conosco Carlo Nordio da tanto tempo, è una persona molto equilibrata e stimata", ma la sostanza del ragionamento di Maria Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme, è che il Guardasigilli in questa occasione "ha esagerato". Paragonare il Csm a un sistema paramafioso è stato troppo, le sue sono state "affermazioni mal riuscite", frutto della "foga" del momento e di uno scontro sul referendum che dovrebbe essere evitato. "Altra cosa è preparare le cose a tavolino. Ognuno comunque risponde a se stesso, l'obiettivo è non politicizzare il voto". Il richiamo del presidente della Repubblica "è generale, rivolto a tutta la classe politica, bisogna abbassare i toni", dice così Casellati parlando nel corridoio del Transatlantico della Camera.

