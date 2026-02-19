Troppa foga Nordio ha esagerato parla Casellati

Maria Elisabetta Casellati critica Carlo Nordio, accusandolo di aver esagerato a causa di una reazione troppo intensa. La ministra afferma di conoscere bene il ministro della Giustizia, qualificandolo come una persona equilibrata e rispettata. Tuttavia, commenta che il suo recente intervento ha superato i limiti, sottolineando che Nordio si è lasciato trasportare dalla foga. La vicenda si è scatenata dopo una dichiarazione pubblica del Guardasigilli, che ha suscitato polemiche tra gli altri esponenti politici. La situazione resta sotto l’attenzione pubblica.

Roma. La premessa è che “io conosco Carlo Nordio da tanto tempo, è una persona molto equilibrata e stimata”, ma la sostanza del ragionamento di Maria Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme, è che il Guardasigilli in questa occasione “ha esagerato”. Paragonare il Csm a un sistema paramafioso è stato troppo, le sue sono state “affermazioni mal riuscite”, frutto della “foga” del momento e di uno scontro sul referendum che dovrebbe essere evitato. “Altra cosa è preparare le cose a tavolino. Ognuno comunque risponde a se stesso, l’obiettivo è non politicizzare il voto”. Il richiamo del presidente della Repubblica “è generale, rivolto a tutta la classe politica, bisogna abbassare i toni”, dice così Casellati parlando nel corridoio del Transatlantico della Camera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Troppa foga. Nordio ha esagerato”, parla Casellati Leggi anche: Grifone, parla Fiorini: "C’è troppa burocrazia" Leggi anche: Giallo Donnarumma, ha esagerato: tre giornate di squalifica Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. L'attore avrebbe festeggiato il tradizionale Mardi Gras della città della Louisiana con un po' troppa foga, interrompendo la dichiarata sobrietà con una rissa fuori da un bar. facebook