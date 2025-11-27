Giallo Donnarumma ha esagerato | tre giornate di squalifica
Gianluigi Donnarumma è un portiere che finisce spesso al centro dell'attenzione per le sue straordinarie qualità, e non solo. Gianluigi Donnarumma è un calciatore semplicemente straordinario, che rappresenta l'eccellenza come pochi altri giocatori nel ruolo di estremo difensore. Proprio per questo motivo, dopo l'addio al Milan ha essenzialmente sempre giocato per club di altissimo livello. In estate ha lasciato il Paris Saint Germain, ed è finito a disputare partite su partite in Premier League con la maglia del Manchester City. Possiamo dunque dire che il calciatore, che in passato ha giocato anche in Serie A, sia al top della sua carriera, e ha ancora tanto da dire e raccontare in questo senso.
L'arrivo di Donnarumma al Manchester City è stato spiazzante un po' per tutti: la rottura estiva con il PSG è arrivata all'improvviso, poco dopo la vittoria della Champions League, quando nulla sembrava presagire una situazione del genere.
Proprio Donnarumma sta smentendo questa falsa credenza, perché nonostante le sue solite ottime prestazioni, c'è un dato negativo nell'avventura di Gigio al City: i cartellini gialli, tre in nove partite. Com'è possibile per un portiere essere ammonito così tante
