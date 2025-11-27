Giallo Donnarumma ha esagerato | tre giornate di squalifica

Gianluigi Donnarumma è un portiere che finisce spesso al centro dell’attenzione per le sue straordinarie qualità, e non solo. Gianluigi Donnarumma è un calciatore semplicemente straordinario, che rappresenta l’eccellenza come pochi altri giocatori nel ruolo di estremo difensore. Proprio per questo motivo, dopo l’addio al Milan ha essenzialmente sempre giocato per club di altissimo livello. In estate ha lasciato il Paris Saint Germain, ed è finito a disputare partite su partite in Premier League con la maglia del Manchester City. Possiamo dunque dire che il calciatore, che in passato ha giocato anche in Serie A, sia al top della sua carriera, e ha ancora tanto da dire e raccontare in questo senso. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

