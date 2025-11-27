CALCIO Prosegue la preparazione dei biancorossi di mister Indiani in vista della trasferta di Sansepolcro per la quattordicesima giornata del girone d’andata. Avversario l’undici del Vivi Altotevere che viaggia in zona playout. Un appuntamento che arriva dopo il pareggio casalingo con il Siena e che dovrebbe consentire a Marzierli e compagni in testa alla classifica di riprendere la marcia delle vittorie. In questi giorni è stato ricordato da più parti il terzo anno della gestione del patron Gianni Lamioni. Noi abbiamo ascoltato il parere dell’avvocato Antonio Fiorini (foto) presidente-tifoso biancorosso della nuova gestione prima di lasciare il comando a Francesco Lamioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifone, parla Fiorini: "C’è troppa burocrazia"