Grifone parla Fiorini | C’è troppa burocrazia
CALCIO Prosegue la preparazione dei biancorossi di mister Indiani in vista della trasferta di Sansepolcro per la quattordicesima giornata del girone d’andata. Avversario l’undici del Vivi Altotevere che viaggia in zona playout. Un appuntamento che arriva dopo il pareggio casalingo con il Siena e che dovrebbe consentire a Marzierli e compagni in testa alla classifica di riprendere la marcia delle vittorie. In questi giorni è stato ricordato da più parti il terzo anno della gestione del patron Gianni Lamioni. Noi abbiamo ascoltato il parere dell’avvocato Antonio Fiorini (foto) presidente-tifoso biancorosso della nuova gestione prima di lasciare il comando a Francesco Lamioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il centravanti del Grifone parla dopo il primo gol in rossoblù, arrivato contro la Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook
"IMMOBILIARE GRIFONE S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Grifone, parla Fiorini: "C’è troppa burocrazia" - CALCIO Prosegue la preparazione dei biancorossi di mister Indiani in vista della trasferta di Sansepolcro per la quattordicesima giornata del girone d’andata. Secondo lanazione.it