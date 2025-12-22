Al volante armato di coltello e mazza da baseball
Si muoveva al volante della sua auto armato di mazza da baseball e un coltello. E' bastato un occasionale controllo stradale operato dall'Arma per finire nei guai. I carabinieri della stazione di Monselice hanno denunciato un uomo di 38 anni nordafricano residente in provincia di Lucca, già noto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Al volante, armato di coltello e mazza da baseball.
