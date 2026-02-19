Tributi i 3 milioni chiesti dall' ex concessionaria e la decisione dei giudici | come è andata a finire

La Corte dei Conti ha confermato la richiesta di 3 milioni di euro avanzata dall'ex concessionaria Adriatica Servizi, coinvolta in una disputa con il Comune di Foggia. La causa nasceva dalla presunta mancata restituzione di somme dovute dopo la rescissione del contratto di riscossione tributi. I giudici hanno respinto le contestazioni della società, mantenendo invariata la decisione di primo grado. La vicenda si è conclusa con una sentenza definitiva, che ha sancito l'obbligo di pagamento per l'ex concessionaria. La questione ora si sposta sulle modalità di esecuzione.

Cosa ha deciso la Corte dei Conti rispetto all'appello proposto da Adriatica Servizi, alla quale, dopo l'interdittiva antimafia, il Comune di Foggia aveva tolto il servizio di gestione tributi Il braccio di ferro legale è cominciato successivamente alla immediata risoluzione del contratto di concessione decisa dal Comune nel settembre 2019, a seguito di un'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Foggia nei confronti della società; con in più l'incameramento della cauzione definitiva pari a un milione e duecentocinquantamila euro. Cosa hanno deciso i giudici contabili.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Udinese, com’è andata a finire la questione legata a Rolando Mandragora. La decisione definitiva Maxi vincita in Italia, trasforma 20 euro in 5 milioni ma non se ne accorge: come è andata a finireUn uomo di Assisi ha scoperto di aver vinto 5 milioni di euro con una schedina da soli 20 euro, ma si è accorto della vincita solo giorni dopo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Comune di Lodi ha recuperato 3,4 milioni dagli insoluti; Evasione Tari, recuperato un tesoro: incassati 17 milioni in 10 anni. Così sono rimaste invariate le aliquote; Furbetti della tassa rifiuti. Magrini: In dieci anni recuperati 17 milioni; I conti del Comune chiudono a 13 milioni Castelletto vota sì. Maxi stanziamento del governo dopo il ciclone Harry: oltre 1,1 miliardi per Sicilia, Sardegna e Calabria e 150 milioni per la frana di Niscemi, con aiuti a famiglie, imprese, stop a tributi e bollette facebook