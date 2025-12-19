Udinese, arriva la sentenza per quanto riguarda la plusvalenza di Rolando Mandragora L’Udinese è stata deferita al Tribunale Federale Nazionale dalla FIGC in merito alla plusvalenza relativa a Rolando Mandragora. Il deferimento riguarda anche Stefano Campoccia e Franco Collavino, rispettivamente vice presidente e consigliere del club friulano all’epoca dei fatti. Secondo quanto comunicato, nel luglio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Udinese, com’è andata a finire la questione legata a Rolando Mandragora. La decisione definitiva

Leggi anche: Udinese, arriva la decisione! Rinviata a giudizio per la plusvalenza Mandragora con la Juve: ecco il comunicato dei bianconeri

Leggi anche: Milan Napoli: Allegri conferma la squadra anti-Udinese, attesa la decisione definitiva

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Si va in Friuli per la 15° giornata del girone d'andata, formazione ancora molto obbligata per le assenze per mister #Conte #Forzanapolisempre #SerieA #Udinese #UdineseNapoli #Napoli #sscnapoli - facebook.com facebook