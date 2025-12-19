Udinese com’è andata a finire la questione legata a Rolando Mandragora La decisione definitiva

Udinese, arriva la sentenza per quanto riguarda la plusvalenza di Rolando Mandragora L’Udinese è stata deferita al Tribunale Federale Nazionale dalla FIGC in merito alla plusvalenza relativa a Rolando Mandragora. Il deferimento riguarda anche Stefano Campoccia e Franco Collavino, rispettivamente vice presidente e consigliere del club friulano all’epoca dei fatti. Secondo quanto comunicato, nel luglio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

