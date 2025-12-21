Una passione che dura da trent’anni La storica attività della Perla festeggia il traguardo più bello
Dal 1993, la Perla rappresenta un punto di riferimento nel settore della pesca sportiva, offrendo prodotti e servizi di qualità a campioni e appassionati. La lunga esperienza accumulata nel corso degli anni testimonia la dedizione e la passione che guidano l’attività. “Una passione che dura da trent’anni”. La storica attività della Perla festeggia il traguardo più bello.
Da 30 anni è il punto di riferimento di tanti campioni e di tutti gli appassionati della pesca sportiva, sia in mare che nelle acque interne. Un traguardo storico per il Propesca di Riccione, un’attività commerciale che, grazie all’esperienza e alla passione (sono entrambi pescatori) di Gigi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Traguardo speciale, gli Ultras Arezzo festeggiano trent'anni di attività
Leggi anche: Una passione in famiglia che dura da 40 anni: due giovani fratelli e una sorella scelgono tutti e tre l'arte dell'orafo
Clusone, lo storico panificio Bonadei, passione e dedizione alla base di un consenso che dura da ben 43 anni: “Abbiamo aperto nel 1982, Giuseppe dopo anni di garzone fornaio in Brianza è tornato qui e…” - facebook.com facebook
Bari, Vivarini va giù duro: «Sono mancate anima aggressività e passione» - News x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.