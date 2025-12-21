Una passione che dura da trent’anni La storica attività della Perla festeggia il traguardo più bello

Dal 1993, la Perla rappresenta un punto di riferimento nel settore della pesca sportiva, offrendo prodotti e servizi di qualità a campioni e appassionati. La lunga esperienza accumulata nel corso degli anni testimonia la dedizione e la passione che guidano l’attività. “Una passione che dura da trent’anni”. La storica attività della Perla festeggia il traguardo più bello.

Da 30 anni è il punto di riferimento di tanti campioni e di tutti gli appassionati della pesca sportiva, sia in mare che nelle acque interne. Un traguardo storico per il Propesca di Riccione, un’attività commerciale che, grazie all’esperienza e alla passione (sono entrambi pescatori) di Gigi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

