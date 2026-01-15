Il Liceo Don Tonino Bello di Copertino ospita i docenti dell' University of Business and science - tashkent dell’Uzbekistan
COPERTINO - Nei giorni dal 14 al 16 gennaio, il Liceo “Don Tonino Bello” di Copertino ospita una delegazione di docenti dell'University of Business and Science - Tashkent dell’Uzbekistan, nell’ambito di un’importante iniziativa di cooperazione culturale e accademica internazionale. Il momento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
