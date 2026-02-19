Il brano “Don’t Look Back in Anger” degli Oasis, pubblicato il 19 febbraio 1996, ha segnato una svolta musicale e sociale. Scritta da Noel Gallagher, la canzone nacque in risposta a un momento difficile per il gruppo, tra tensioni interne e cambiamenti nel panorama musicale. Con il passare degli anni, il pezzo è diventato un inno generazionale e ha assunto un ruolo simbolico nella lotta contro il terrorismo, specialmente dopo le tragedie di quegli anni. La canzone continua a essere cantata durante raduni e manifestazioni di protesta.

Era il 19 febbraio del 1996 quando gli Oasis pubblicarono Don’t Look Back in Anger, quella che, anni dopo, Noel Gallagher avrebbe definito la sua Hey Jude. Quinto estratto dal loro secondo album in studio, (What’s the Story) Morning Glory?, fu il primo singolo della band con la voce solista di Noel, autore del pezzo che in precedenza aveva cantato solo nei B-sides, al posto del fratello Liam. La genesi di “Don’t Look Back in Anger”. Il video di “Don’t Look Back in Anger” Il titolo è una combinazione della canzone del 1979 di David Bowie Look Back in Anger e del documentario del 1967 di Bob Dylan Don’t Look Back. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trent’anni di “Don’t Look Back in Anger”, da inno generazionale a simbolo della lotta al terrorismo

Trent’anni di “Don’t Look Back in Anger”: Shaza prende gli Oasis alla lettera e cambia tutto, senza cambiare una parolaTrent’anni dopo la pubblicazione di “Don’t Look Back in Anger”, la canzone degli Oasis continua ad avere il suo impatto.

Trent’anni di passione e valori: la Dream Volley sale in cattedra al liceo “Don Tonino Bello”La Dream Volley Nardò ha portato la sua passione e i valori del volley al liceo “Don Tonino Bello” di Copertino, partecipando all’assemblea del 17 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.