Trent’anni dopo la pubblicazione di “Don’t Look Back in Anger”, la canzone degli Oasis continua ad avere il suo impatto. Shaza, un fan, decide di interpretarla a modo suo, senza cambiare una parola. La musica sembra ancora in grado di unire le generazioni, anche a distanza di tre decenni.

A trent’anni dalla pubblicazione, “Don’t Look Back In Anger” non ha perso un grammo della sua presa generazionale. Il capolavoro di Noel Gallagher non è mai diventato una reliquia del passato, restando tutt’oggi un punto di riferimento anche per chi, nel 1996, non era ancora nei pensieri del tempo. È dentro questa appartenenza che Shaza — cantautrice comasca classe 2007 — riapre il dialogo con il brano, dandone una rilettura di segno opposto, da una prospettiva radicalmente divergente. Quella di Shaza non è una cover né, tantomeno, un omaggio calligrafico. È, al contrario, un rigoroso lavoro di scavo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Trent’anni di “Don’t Look Back in Anger”: Shaza prende gli Oasis alla lettera e cambia tutto, senza cambiare una parola

