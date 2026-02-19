Treni sabotaggi sulla linea Firenze-Roma | Procura apre l’inchiesta Ipotesi di reato | atti di terrorismo

La Procura di Roma ha aperto un’indagine dopo i sabotaggi sui treni tra Firenze e Roma, avvenuti sabato scorso. Le forze dell’ordine hanno trovato tracce di imbrattamenti e manomissioni sui binari, che hanno causato ritardi e disagi. Le autorità sospettano che i sabotaggi siano stati pianificati con finalità terroristiche e che abbiano coinvolto gruppi organizzati. La polizia sta esaminando tutte le prove e ascoltando testimoni. Sul tavolo degli investigatori ci sono anche possibili collegamenti con altre azioni simili recenti.

La Procura di Roma, dopo aver ricevuto l'informativa della polizia ferroviaria e della Digos sui sabotaggi che sabato hanno interessato le linee ferroviarie tra la Capitale e Firenze, ha aperto un fascicolo d'inchiesta con le ipotesi di reato di attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione con finalità di terrorismo, per i sabotaggi avvenuti lungo la direttrice dell'Alta Velocità e sulla tratta compresa tra Roma Tiburtina e Settebagni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

