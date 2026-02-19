Treni sabotaggi sulla linea Firenze-Roma | Procura apre l’inchiesta Ipotesi di reato | atti di terrorismo
La Procura di Roma ha aperto un’indagine dopo i sabotaggi sui treni tra Firenze e Roma, avvenuti sabato scorso. Le forze dell’ordine hanno trovato tracce di imbrattamenti e manomissioni sui binari, che hanno causato ritardi e disagi. Le autorità sospettano che i sabotaggi siano stati pianificati con finalità terroristiche e che abbiano coinvolto gruppi organizzati. La polizia sta esaminando tutte le prove e ascoltando testimoni. Sul tavolo degli investigatori ci sono anche possibili collegamenti con altre azioni simili recenti.
La Procura di Roma, dopo aver ricevuto l'informativa della polizia ferroviaria e della Digos sui sabotaggi che sabato hanno interessato le linee ferroviarie tra la Capitale e Firenze, ha aperto un fascicolo d'inchiesta con le ipotesi di reato di attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione con finalità di terrorismo, per i sabotaggi avvenuti lungo la direttrice dell'Alta Velocità e sulla tratta compresa tra Roma Tiburtina e Settebagni
Tre sabotaggi sulla linea dell'Alta velocità Firenze-Roma-Napoli, circolazione rallentata. Salvini: odiosi atti criminaliTre atti di sabotaggio sulla linea dell'Alta velocità tra Firenze, Roma e Napoli hanno causato forti rallentamenti nel traffico ferroviario.
Nuovi sabotaggi all'Alta velocità, ritardi di ore sulla Roma-Napoli e Roma-Firenze. Rfi: atti dolosi. Salvini: staneremo i delinquentiQuesta mattina, atti dolosi hanno causato nuovi sabotaggi sui binari dell'Alta velocità, provocando ritardi di diverse ore sulla Roma-Napoli e sulla Roma-Firenze.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Sabotaggi sulle linee ferroviarie: ecco come il Viminale mette in campo droni e AI per combatterliIl vertice presieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha messo a punto nuove misure: droni, videosorveglianza potenziata con l’Ia, pattugliamenti congiunti, recinzioni più estese e contr ... panorama.it
