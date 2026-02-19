Tre mosse per i Quattro Canti dalle balate alle fontane | come rinascerà il cuore di Palermo

Il Comune di Palermo ha deciso di rinnovare i Quattro Canti, dopo che il degrado aveva peggiorato la zona. La causa sono le numerose “balate” e le fontane spente, che hanno reso il cuore storico della città meno vivo. Il progetto prevede tre interventi principali: pulizia delle fontane, restauro delle statue e riqualificazione dell’illuminazione. Le operazioni puntano a restituire vivacità e bellezza al centro, collegando le quattro strade principali. Il rinnovamento coinvolge anche le piazze circostanti, per ridare slancio a questa zona simbolo di Palermo.

Il progetto esecutivo approvato dal Comune è un mix tra il ritorno al passato e l'utilizzo di tecnologie moderne che consentiranno di tutelare e valorizzare piazza Vigliena. E c'è anche un cronoprogramma per i lavori. Quali sono gli interventi previsti, quando inizieranno e quanto dureranno È il centro di Palermo che più centro non si può. Da lì si dipanano i quattro storici mandamenti Palazzo Reale, Monte di Pietà, Tribunali e Castellammare. Eppure l'atmosfera che attualmente vi si respira non è proprio d'altri tempi. C'è l'asfalto, visto che da lì per anni e anni sono passate le auto del famigerato traffico cittadino, prima che finalmente l'area venisse riservata ai pedoni.