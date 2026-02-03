San Carlino alle Quattro Fontane dove l’effetto ottico diventa arte

A Roma, una chiesa piccola ma sorprendente. San Carlino alle Quattro Fontane cattura l’attenzione con giochi di luci e forme che ingannano gli occhi. Anche se non è grande come altre basiliche, il suo interno offre un’esperienza spaziale unica nel suo genere, tipica del Barocco. Camminando all’interno, ci si rende conto di come l’architettura possa diventare arte attraverso effetti ottici studiati nei minimi dettagli.

Sai che a Roma c’è una chiesa che, nonostante le sue dimensioni contenute, racchiude una delle esperienze spaziali più sorprendenti del Barocco? Stiamo parlando di San Carlino alle Quattro Fontane, un luogo in cui l’architettura riesce ad ingannare lo sguardo e a trasformare la percezione stessa dello spazio intorno a noi grazie ad un effetto ottico che si fa forma d’arte. LEGGI ANCHE: — Cappella di San Lorenzo in Lucina: le immagini del prima e dopo San Carlino alle Quattro fontane, l’illusione ottica e il genio di Borromini in pochi metri quadrati. La chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, progettata nel Seicento da Francesco Borromini e chiamata colloquialmente “ San Carlino ”, è considerata uno dei massimi capolavori dell’architettura barocca.🔗 Leggi su Funweek.it

