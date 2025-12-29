Povera Palermo | quell' enorme totem al centro dei Quattro Canti è un obbrobrio che manca di rispetto
L'installazione dell'enorme totem al centro dei Quattro Canti di Palermo ha suscitato diverse opinioni. Mentre alcuni apprezzano l'originalità dell'intervento, altri lo considerano un elemento fuori luogo, che compromette l'armonia del sito storico. È importante valutare attentamente come interventi di questo tipo influenzino il patrimonio culturale e l'estetica di uno dei simboli più rappresentativi della città.
I più sinceri complimenti a chi si è permesso di concedere la possibilità di piazzare quell'enorme totem al centro dei Quattro Canti. È un obbrobrio che manca di rispetto alla dignità, alla cittadinanza la bellezza di ostruire lo sfondo del mare dal corso Vittorio Emanuele. Qualcuno potrebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
