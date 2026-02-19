Tre clan di Napoli stringono un' alleanza per il controllo del territorio con minacce ed estorsioni 14 arresti

Tre clan di Napoli si sono uniti per dominare il territorio, usando minacce e estorsioni come strumenti principali. L’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di 14 persone sospettate di aver formato questa alleanza criminale. Durante le indagini, gli agenti hanno scoperto come i gruppi si dividessero le zone e gestissero le estorsioni alle attività commerciali. La rete di contatti tra i clan si estendeva nell’area nord della città, creando un sistema di controllo che ora è stato smantellato. La lotta contro queste organizzazioni continua.

14 persone arrestate: questo il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro i clan camorristici attivi nell'area nord di Napoli. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsioni, tentate estorsioni, detenzione e porto illegali di armi, con l'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare i clan camorristici. 14 persone arrestate a Napoli Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'operazione è stata condotta dal Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna, che ha dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di 14 persone.

Blitz a Sant’Antimo, 14 arresti: alleanza tra i clan Puca, Ranucci e Verde per spartirsi il territorioUn blitz dei carabinieri a Sant'Antimo ha portato all'arresto di 14 persone coinvolte in un'alleanza tra i clan Puca, Ranucci e Verde.

