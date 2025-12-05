Blitz della Dda contro il clan Senese a Roma | 14 arresti per tentato omicidio ed estorsioni

Il nuovo colpo inferto alla criminalità organizzata a Roma arriva all’alba, quando la Dda e i Carabinieri mettono in moto un’operazione destinata a lasciare il segno. Quattordici persone vengono arrestate con accuse che tracciano un perimetro criminale vasto e violento: tentato omicidio, detenzione illecita di armi, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsioni con la stessa aggravante e, in alcuni casi, finalizzate ad agevolare le attività del clan Senese. Le indagini del Nucleo Investigativo dell’Arma, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ricostruiscono un mosaico fatto di due tentati omicidi, traffici di droga e una vicenda di estorsione ai danni di un gioielliere capitolino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

