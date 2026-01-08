Passeggia col cane e viene investito sulle strisce | travolto e ucciso Luciano Di Pietra morto anche l'animale

Luciano Di Pietra, mentre passeggiava con il suo cane, è stato tragicamente investito sulle strisce pedonali e ha perso la vita. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche l’animale, deceduto anch’esso. Un evento che sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale e di prestare attenzione ai pedoni. La notizia evidenzia la fragilità delle vite coinvolte in incidenti stradali e la necessità di maggiore prudenza sulle strade.

Si chiamava Luciano Di Pietra l'uomo investito mentre era a spasso con il cane per la passeggiata serale. Travolti dall'auto, sono morti entrambi.

