Travolto è morto Incidente spaventoso code per chilometri | scena agghiacciante
Un incidente mortale ha coinvolto un motociclista travolto da un'auto ieri sera a Roma, causando una lunga fila di veicoli incolonnati. La vittima, un uomo di 35 anni, è deceduta sul colpo dopo essere stato investito mentre attraversava un incrocio trafficato. Testimoni raccontano di aver visto l’auto sfrecciare a velocità elevata prima dell’impatto. La scena ha suscitato grande choc tra i passanti, che hanno assistito impotenti alla tragedia. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica.
Un nuovo drammatico episodio si è consumato nelle ultime ore sulle strade della Capitale, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale e della fragilità degli utenti su due ruote. Un impatto violento, improvviso, che ha spezzato una vita e paralizzato la circolazione in uno dei quadranti più trafficati della città. >> Arresto di Andrea, la reazione e le parole di re Carlo arrivate ora: terremoto vero da Buckingham Palace. E il paese reagisce così Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro avrebbe coinvolto un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stata la persona in sella al mezzo a due ruote, finita sull’asfalto per cause ancora in corso di accertamento e poi travolta da un veicolo in transito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Incidente in autostrada, schianto spaventoso poi il caos: code per chilometriUn incidente in autostrada ha causato un violento schianto, portando a lunghe code e disagi per gli automobilisti coinvolti.
Incidente in autostrada, schianto spaventoso poi il caos: code per chilometri, cosa succedeNella giornata del 28 dicembre si sono verificati disagi sulla A1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma, a causa di un incidente che ha causato un grave schianto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incidente sulla A4: 50enne scende da auto in avaria e viene travolto; Chi era Francesco Mazzoleni, morto in bicicletta a 18 anni investito da un'auto a Barzana; Esce dalla farmacia, attraversa la strada e viene travolto da un camion: morto sul colpo. L'incidente; Tortona, ciclista travolto e ucciso da un camion: aveva 43 anni.
Incidente sulla A4: 50enne scende da auto in avaria e viene travoltoUn uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato investito mentre si trovava fuori dalla propria auto in panne sull'autostrada A4 Torino-Milano. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio al ... tg24.sky.it
Tragico incidente in Sicilia: travolti mentre erano fermi ad un posto di blocco dei Carabinieri, morto un giovane | NOME e DETTAGLIUn ragazzo di 20 anni, Ignazio Cortese, è morto nello scontro tra due auto lungo la strada statale 113 all’altezza di Buonfornello; un’altra persona è rimasta ferita in modo grave e trasportata in osp ... strettoweb.com
Un 49enne è morto travolto da una valanga, martedì pomeriggio a Parsonz (GR). L’uomo stava percorrendo un pendio fuori pista insieme al figlio 15enne. Lo comunica la polizia grigionese. Mentre diverse persone sciavano fuori dalle piste battute - accanto al facebook
Il #treno riparte, tenta di risalire a bordo e viene travolto: #morto 44enne, era andato al bar per una bottiglietta d’acqua x.com