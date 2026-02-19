Travolto è morto Incidente spaventoso code per chilometri | scena agghiacciante

Un incidente mortale ha coinvolto un motociclista travolto da un'auto ieri sera a Roma, causando una lunga fila di veicoli incolonnati. La vittima, un uomo di 35 anni, è deceduta sul colpo dopo essere stato investito mentre attraversava un incrocio trafficato. Testimoni raccontano di aver visto l’auto sfrecciare a velocità elevata prima dell’impatto. La scena ha suscitato grande choc tra i passanti, che hanno assistito impotenti alla tragedia. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica.

Un nuovo drammatico episodio si è consumato nelle ultime ore sulle strade della Capitale, riportando al centro dell'attenzione il tema della sicurezza stradale e della fragilità degli utenti su due ruote. Un impatto violento, improvviso, che ha spezzato una vita e paralizzato la circolazione in uno dei quadranti più trafficati della città. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro avrebbe coinvolto un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stata la persona in sella al mezzo a due ruote, finita sull'asfalto per cause ancora in corso di accertamento e poi travolta da un veicolo in transito.

