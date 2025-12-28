Incidente in autostrada schianto spaventoso poi il caos | code per chilometri cosa succede

Nella giornata del 28 dicembre si sono verificati disagi sulla A1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma, a causa di un incidente che ha causato un grave schianto. L’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti, creando difficoltà alla circolazione nel tratto interessato. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Disagi alla circolazione sulla A1 Milano-Napoli nella giornata di oggi, 28 dicembre, a causa di un incidente stradale avvenuto nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma. Nell'impatto sono rimaste coinvolte quattro automobili, con pesanti ripercussioni sul traffico e code che hanno raggiunto inizialmente oltre 20 chilometri. L'incidente si è verificato all'altezza del chilometro 624 dell'autostrada. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, non si registrano feriti gravi, ma lo scontro ha reso necessario l'intervento dei soccorritori sanitari e meccanici, delle pattuglie della Polizia stradale e del personale della 5ª Direzione di Tronco di Fiano.

