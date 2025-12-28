Incidente in autostrada schianto spaventoso poi il caos | code per chilometri

Un incidente in autostrada ha causato un violento schianto, portando a lunghe code e disagi per gli automobilisti coinvolti. La scena ha generato caos e rallentamenti, trasformando una mattinata di rientri in un momento di difficoltà per molti. Questo evento evidenzia l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza e di pianificare con anticipo i propri spostamenti su strade trafficate.

Una mattinata che doveva essere di rientri tranquilli si è trasformata, per molti automobilisti, in un vero incubo d'asfalto. Auto ferme, famiglie bloccate sotto il cielo d'inverno, chi cercava notizie alla radio e chi, esasperato, scendeva dalla macchina per capire cosa stesse succedendo più avanti. È in questo scenario che, sulla A1 Milano–Napoli, nel tratto tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma, si è verificato un impatto spaventoso che ha mandato in tilt il traffico proprio oggi, 28 dicembre, giornata già calda per partenze e rientri di fine anno.

