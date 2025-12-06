Travolto dal treno restò paralizzato Muore dopo due anni altri accertamenti

Gabriele Vincenzi era inciampato nei binari ferroviari la mattina del 28 novembre 2023, nel tentativo di attraversare prima possibile l’area del passaggio a livello di Inverigo, mentre le sbarre avevano iniziato a chiudersi. Pochi attimi dopo, un treno lo aveva speronato, riducendolo in una condizione irreversibile di tetraparesi. Ora, dopo due anni passati immobilizzato nel letto di una casa di cura, ha smesso di vivere. A febbraio sarebbe iniziato il processo per lesioni colpose aggravate a carico del dirigente di movimento – Giuseppe Ficara, 55 anni di Asso – a cui le indagini della Polizia Ferroviaria, coordinate dal sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, hanno attribuito la responsabilità di quanto era accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Travolto dal treno restò paralizzato. Muore dopo due anni, altri accertamenti

