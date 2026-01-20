Travolto dal treno muore a 27 anni La tragedia davanti al padre

Un giovane di 27 anni ha perso la vita ieri pomeriggio al passaggio a livello di Ospedalicchio, lungo la linea Terontola-Foligno, dopo essere stato investito da un treno. La tragedia si è consumata davanti agli occhi del padre, lasciando la comunità di Bastia Umbra profondamente colpita. L’incidente rappresenta un grave lutto per la famiglia e un momento di riflessione sulla sicurezza ferroviaria.

Bastia Umbra (Perugia), 20 gennaio 2026 – Tragedia nel primo pomeriggio di ieri al passaggio a livello di Ospedalicchio lungo la tratta Terontola-Foligno: un giovane è stato investito dal treno, morendo sul colpo. Immediato l'allarme, l'arrivo dei soccorsi, delle forze dell'ordine e dei tecnici della Rete Ferroviaria Italiana, con la circolazione che è rimasta interrotta per qualche ora. Ma per il ragazzo - 27 anni - purtroppo non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata intorno alle 15. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, era a bordo dell'auto del padre che, lungo la "Sp 147", era ferma al passaggio a livello in attesa del transito del convoglio ferroviario.

