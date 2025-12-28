Firenze si stacca un pezzo di soffitto della stazione Calcinacci in strada paura a Santa Maria Novella

A Firenze, il 28 dicembre 2025, si è verificato un distacco di calcinacci dal soffitto dell’esterno della stazione Santa Maria Novella. L’incidente ha causato la caduta di frammenti sulla strada, generando preoccupazione tra i passanti. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza dell’edificio e sulla gestione delle strutture pubbliche.

Firenze, 28 dicembre 2025 – Paura intorno all'ora di pranzo alla stazione Santa Maria Novella di Firenze, dove un pezzo di soffitto si è staccato dal solaio esterno della stazione. Una grossa quantità di calcinacci è finita sul marciapiede dove ogni giorno transitano centinaia di persone. La zona del crollo è adiacente all'ingresso frontale delle partenze, sul lato di via Alamanni. Il crollo alle 12,45. Erano circa le 12,45 quando la porzione di solaio si è staccata ed è finita sul marciapiede. In quella zona transitano solo le persone a piedi, ma per fortuna in quel momento non c'era nessuno sotto.

